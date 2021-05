Κατέρρευσε κτίριο που στεγάζονται το Associated Press και το Al Jazeera

Newsroom eleftherostypos.gr

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα το κτίριο, 12-13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al-Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters.

«Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP.

«Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί», ανέφερε.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021