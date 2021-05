Newsroom eleftherostypos.gr

Πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν στη διάρκεια της νύκτας τη Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα μέλη μιας οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία διάσωσης, έπειτα από μια ακόμη ημέρα αιματηρών επεισοδίων στη Δυτική Όχθη και την άφιξη ενός Αμερικανού μεσολαβητή για διαπραγματεύσεις.

Ο Χάντι Αμρ, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρμόδιος για παλαιστινιακά και ισραηλινά ζητήματα, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ιερουσαλήμ με Ισραηλινούς αξιωματούχους και στη συνέχεια να μεταβεί στη Δυτική Όχθη για να συνομιλήσει με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Επιθυμεί να ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια “βιώσιμη ηρεμία”, δήλωσε η Τζαλίνα Πόρτερ αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσινγκτον έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή δεν έχει αναλάβει δράση προκειμένου να τερματιστεί η βία, αφού οι ΗΠΑ μπλόκαραν μια συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή.

my family’s home in Gaza… this is why it’s personal when you’re silent about this genocide, ethnic cleansing, and state sanctioned violence going on in Palestine pic.twitter.com/bL6fdtSFrK

— sarah! (@paligirlcarti) May 15, 2021