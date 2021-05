Newsroom eleftherostypos.gr

Ισραήλ: Η τρέχουσα σύρραξη ξεκίνησε μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους περισσότερους από 700 Παλαιστίνιους που τραυματίστηκαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Το Ισραήλ συνέχισε σήμερα Παρασκευή (14/5/2021) να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας από αέρος και με πυρά του πυροβολικού, καθώς κλιμακώνεται η στρατιωτική αντιπαράθεση με τους Παλαιστίνιους, με περισσότερους από 100 αμάχους να έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την έναρξη του νέου κύκλου βίας τη Δευτέρα, 119 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 31 παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας και 830 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του τοπικού υπουργείου Υγείας.

Στη διάρκεια της νύκτας ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τους βομβαρδισμούς «για να επιφέρει σημαντικές ζημιές στις σήραγγες» που επιτρέπουν σε μαχητές και στελέχη της Χαμάς, η οποία έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, να κυκλοφορούν στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τις κάμερες του εβραϊκού κράτους ή να περνούν στο Ισραήλ για να πάρουν ομήρους, όπως ανέφερε ο ίδιος.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Israel fired artillery and mounted more air strikes against Palestinian militants in the Gaza Strip amid constant rocket fire deep into Israel’s commercial center as hostilities entered their fifth day https://t.co/N6AZV0VMtQ pic.twitter.com/4BgRkFluLu

— Reuters (@Reuters) May 14, 2021