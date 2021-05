Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός από τη Γάζα, επιβεβαιώνει 100 νεκρούς, ανάμεσά τους 17 παιδιά, και σχεδόν 400 τραυματίες, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ αναφέρονται 7 θύματα, ανάμεσά τους αγόρι 6 ετών, από τις 1500 ρουκέτες που “έστειλαν” Χαμάς και Τζιχάντ.

Την ίδια ώρα σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία καταρρέει το κτίριο 14 ορόφων στη Γάζα που στέγαζε γραφεία μέσων ενημέρωσης.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός του Al Jazeera στο Twitter και αναφέρει πως χτυπήθηκε από ισραηλινή βόμβα.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021