Ειδήσεις, βίντεο και εικόνες από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω του διαδικτύου:

Το τρυφερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα την Τρίτη, μετά τον αγώνα των Μιλγουώκι Μπακς του Γιάννη εναντίον των Ορλάντο Μάτζικ, που έληξε σε 114- 102 υπέρ τον Μπακς.

Με την λήξη του αγώνα, ο Γιάννης πλησίασε τον μικρό του θαυμαστή, έχοντας προσέξει την επιγραφή που ο μικρός κρατούσε στα χέρια του και του παρέδωσε, με μεγάλη προθυμία, τα αθλητικά του παπούτσια.

Η επιγραφή που κρατούσε ο 8χρονος έλεγε: «Γιάννη, σήμερα έχω τα όγδοά μου γενέθλια! Θες να ανταλλάξουμε παπούτσια;»

Απ’ όσο μπορεί να καταλάβει κανείς από το βίντεο, δεν έγινε ακριβώς…ανταλλαγή, αλλά ο μικρός φαν έφυγε από το γήπεδο πανευτυχής, κρατώντας στα χέρια του τα αθλητικά παπούτσια του ειδώλου του, τα οποία είναι σχεδόν… μεγαλύτερα και από το ίδιο το πιτσιρίκι!

Η Έρικα Λάσερ, μητέρα του αγοριού, αποφάσισε να κάνει έκπληξη στους γονείς της, ταξιδεύοντας 1.287 μίλια μαζί με τον μικρό της γιο για να τους δει.

Το παιδί της Λάσερ είχε να δει τους παππούδες του 8 μήνες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Φτάνοντας στο εστιατόριο της Φλόριντα, όπου είχε δώσει ραντεβού με τους γονείς της, η Λάσερ ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί.

Όταν ο παππούς του μικρού αντιλαμβάνεται την παρουσία του εγγονού του στο εστιατόριο, η αντίδρασή του είναι συγκλονιστική: Μέσα σε δευτερόλεπτα, το πρόσωπό του γεμίζει με δάκρυα συγκίνησης και ο άνδρας προτρέπει τον μικρό να πάει στην αγκαλιά του.

Η τρυφερή αγκαλιά του παππού με τον εγγονό κρατάει ώρα, προφανώς για να αναπληρώσει όλες τις χαμένες αγκαλιές των 8 δύσκολων μηνών που οι δυο τους ήταν χώρια…

Ο ελέφαντας προέρχεται από την Ινδία, όπου το κρίκετ είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές σπορ που παίζεται από μικρούς και μεγάλους, ερασιτέχνες κι επαγγελματίες.

Σε όλους αυτούς ήρθε το άγριο ζώο να βάλει τα γυαλιά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, για να γίνει σύντομα viral, ο ελέφαντας χειρίζεται ένα μπαστούνι του κρίκετ με την…προβοσκίδα του, παίζοντας κανονικότατα κρίκετ με ανθρώπους.

Το viral βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια χρηστών που εκφράζουν τον θαυμασμό τους με χιούμορ, ρωτώντας εάν ο ελέφαντας είναι «δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας» και με ποια ομάδα έχει υπογράψει.

Have you seen an elephant playing cricket? Well he is better than many international players.

pic.twitter.com/WrJhnYTboW

— Gannuprem (@Gannuuprem) May 8, 2021