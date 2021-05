Νύχτα-κόλαση στο Ισραήλ: 16 παιδιά νεκρά – Έπεσαν 1.500 ρουκέτες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισραήλ: Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης συνεχίζονται.

Σχεδόν 1.500 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον ισραηλινών πόλεων από το βράδυ της Δευτέρας, όταν άρχισε η στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Το πρωί της Τετάρτης (12/5/2021) εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε πως εκτοξεύθηκαν περίπου 1.000 ρουκέτες από ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας προς την ισραηλινή επικράτεια. Νωρίς σήμερα ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε σε «περίπου» 1.500 ρουκέτες.

Μέχρι στιγμής 67 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην Παλαιστίνη μεταξύ των οποίων 16 μικρά παιδιά, ενώ 7 θύματα μετρά το Ισραήλ ανάμεσά τους κι ένα 6χρονο κορίτσι.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης με τη Χαμάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του βόρειου τμήματος της χώρας.

Μέχρι εδώ, οι ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς ενεργοποιούσαν σειρήνες της αεράμυνας στο νότιο και στο κεντρικό Ισραήλ, αλλά όχι στον βόρειο τομέα της χώρας.

Όμως σήμερα ήχησαν σειρήνες εκ νέου όχι μόνο στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, όπου οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια, αλλά και στην κοιλάδα Ισραέλ, στη Γαλιλαία (βόρεια).

Από το βράδυ της Δευτέρας, έχουν εκτοξευθεί περίπου 1.500 ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του ισραηλινού εδάφους, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του στρατού.

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι 350 από τις εκτοξεύσεις «απέτυχαν», ενώ «εκατοντάδες» ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος. Επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών και ένας στρατιώτης, εξαιτίας των εκτοξεύσεων ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, στον πυκνοκατοικημένο θύλακα δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχουν σκοτωθεί 67 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 388 τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε σήμερα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ (κεντρικά), θέατρο τις τελευταίες ώρες «ταραχών» στις οποίες ενεπλάκησαν μέλη της αραβικής μειονότητας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Scenes from Qalansawe, a city in Israel. Similar situation in Lod which is another city in Israel.#Israel #AlAqsa #Gaza #IsraeliTerrorism #SavePalestine #PalestinianLivesMatter #TelAviv pic.twitter.com/6Br1CIxttD

— Zain1 (@Zain151239374) May 11, 2021