Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο:

Χαμόγελα προκαλεί το βίντεο από μια φάρμα της Αυστραλίας, όπου ένα κουτάβι σέρνει γύρω-γύρω ένα άλογο, τουλάχιστον δεκαπλάσιο από αυτό σε μέγεθος.

Το άλογο δε φαίνεται να ενοχλείται καθόλου από τα τερτίπια του μικροσκοπικού του, ενθουσιώδους φίλου, ο οποίος χοροπηδάει σαν τρελός και κουνάει την ουρά του, σαν να θέλει να πείσει το άλογο ότι η βόλτα που θα το πάει θα είναι…. συναρπαστική.

Ένα χαριτωμένο βίντεο, από τον ζωολογικό κήπο του Σεν Λούις των ΗΠΑ, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί ζυγίζουν τους πιγκουίνους.

Στο βίντεο, μια γυναίκα προσπαθεί να παρασύρει τα πιγκουινάκια για να ανέβουν ένα- ένα πάνω στη ζυγαριά, μιλώντας τους με…γλυκόλογα (όπως κάνουμε και εμείς στα κατοικίδιά μας) και επιβραβεύοντάς τα με λιχουδιές, όταν αυτά ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία.

Το βίντεο αγαπήθηκε από τους χρήστες του ίντερνετ, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η γυναίκα που εικονίζεται σε αυτό έχει την «καλύτερη δουλειά του κόσμου».

«Ο τρόπος με τον οποίο πηδούν από τη ζυγαριά είναι αξιολάτρευτος», επισημαίνουν πολλοί χρήστες, με έναν να τονίζει: «Όταν η μέρα σου δεν πάει καλά, υπάρχουν οι πιγκουίνοι για να σου τη φτιάξουν».

Η κοπέλα αποφάσισε να αγοράσει ένα dvd με το γνωστό θρίλερ «The Ring», έχοντας όρεξη να διαταράξει την καθημερινότητά της με λίγη αδρεναλίνη.

Η…τρομάρα, ωστόσο, της ήρθε απότομα και πριν προλάβει καν να δει την ταινία αφού, ανοίγοντας τη θήκη του dvd, αντίκρυσε την τυπωμένη φωτογραφία μιας άγνωστης γυναίκας, η οποία κοίταζε τον φακό με μάτια… γουρλωμένα.

Bought a copy of The Ring at the thrift shop and it came with this totally not haunted photograph inside. pic.twitter.com/J7fTXuHt3f

— Riley Cassidy (@RileyCassidy1) May 2, 2021