«Βροχή» από ρουκέτες έπληξε το Τελ Αβίβ - Ήχησαν οι σειρήνες [βίντεο]

Ισραήλ: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της απόψε, από τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Η ισραηλινή μητρόπολη έγινε στόχος βροχής ρουκετών, που εκτόξευσε από τη Λωρίδα της Γάζας η Χαμάς. Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση προειδοποίησε ότι θα έπληττε «σοβαρά» το Ισραήλ, με αφορμή τον βομβαρδισμό, νωρίτερα, ενός πολυώροφου κτιρίου, στη Γάζα, όπου στεγάζονταν μεταξύ άλλων και τα γραφεία στελεχών της.

Το κτήριο αυτό κατέρρευσε.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ, τα προάστιά του και τις γειτονικές πόλεις.

