Newsroom eleftherostypos.gr

Μακελειό στη Ρωσία: Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (11/5) στις ρωσικές Αρχές καθώς σημειώθηκε έκρηξη μέσα σε σχολείο μετά από πυροβολισμούς ενός εφήβου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καζάν στη Ρωσία και στο σημείο βρίσκονται 20 ασθενοφόρα. «Υπήρξε έκρηξη στο σχολείο. Μπορούμε να δούμε έντονο καπνό» δήλωσε στο Sputnik εκπρόσωπος των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα.

Ο έφηβος που κατηγορείται ότι ξεκίνησε τους πυροβολισμούς στο σχολείο βρίσκεται υπό κράτηση. «Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν έφηβο, ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς στο σχολείο» δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είναι περίπου 17 ετών.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria, από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο νεκροί έπεσαν ένας δάσκαλος και έξι μαθητές.

Σύμφωνα με το TRT World, τουλάχιστον τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα τους και παιδιά.

Oι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές καθώς οι μαθητές έφτασαν στο σημείο να… πηδάνε από το κτίριο για να διαφύγουν.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) May 11, 2021