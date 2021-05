Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Τον γύρο του Twitter έκανε ένα σύντομο βιντεάκι που εικονίζει ένα…ζωηρό ηλικιωμένο ζευγάρι να χορεύει λάτιν, με κέφι και δεξιοτεχνία που θα ζήλευαν και οι 20άρηδες.

They still got it. 😏😜💃🏻🕺 pic.twitter.com/gzv1uo3Ghc

— Fred Schultz (@fred035schultz) May 7, 2021