Newsroom eleftherostypos.gr

Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης εκτυλίσσεται στο Λονδίνο, όπου μια…φάλαινα εγκλωβίστηκε στα στενά του ποταμού Τάμεση.

Η – μήκους 4 μέτρων- φάλαινα είχε θεαθεί να κολυμπά στον ποταμό ανενόχλητη νωρίς την Κυριακή, ωστόσο εγκλωβίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, όταν προσπάθησε να διασχίσει ένα από τα στενά κανάλια του ποταμού για τις βάρκες.

There’s a beached whale in the #Thames in #Richmond . pic.twitter.com/mbnV41zdbn

Από χθες έχουν μεταβεί στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, καθώς και του βασιλικού Διασωστικού Σώματος Θαλάσσης, προκειμένου το άτυχο ζώο να απομακρυνθεί από το κανάλι με ασφάλεια.

Με την ολοκλήρωση της απομάκρυνσής του, το ζώο θα αξιολογηθεί από κτηνιάτρους ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι έτοιμο να απελευθερωθεί και πάλι στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, οι πυροσβέστες και οι δύτες του Διασωστικού Σώματος έχουν καταφέρει να μετακινήσουν τη φάλαινα για λίγα μέτρα και σε ένα πλατύτερο και ασφαλέστερο σημείο του ποταμού, προκειμένου να αποφευχθεί ένας τυχόν βαρύς τραυματισμός της.

Update on the #Richmond #Whale.

The RNLI have just left to applause from onlookers as they move the whale to a safer location.

The future of the whale still hangs in the balance. A vet will assess its health. pic.twitter.com/E1kjFcP8KB

— Matt Graveling (@mattgraveling) May 9, 2021