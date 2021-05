Newsroom eleftherostypos.gr

Βίαιες αναταραχές ξεσπούν σε μουσουλμανικές γειτονιές της Ιερουσαλήμ, ενόψει των εορτασμών της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», μιας εθνικής επετείου για το Ισραήλ.

Η Ημέρα της Ιερουσαλήμ είναι μια επέτειος που γιορτάζεται από το 1968 και έπειτα και σηματοδοτεί την κατάληψη της ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, μέρους που φιλοξενεί την Παλιά Πόλη και πολλά από τα σημαντικότερα εβραϊκά (αλλά και μουσουλμανικά) θρησκευτικά μνημεία της περιοχής.

Η κινητή αυτή εορτή γιορτάζεται κάθε χρόνο με μεγάλη λαμπρότητα και πληθώρα θρησκευτικών, αλλά και κοσμικών τελετών, μέρος των οποίων αποτελεί η παρέλαση νεαρών Σιωνιστών μέσα από πολλές γειτονιές της Ιερουσαλήμ όπου διαμένουν Μουσουλμάνοι.

Πολλοί Παλαιστίνιοι θεωρούν πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτελούν «εσκεμμένη πρόκληση» από μεριάς των Ισραηλινών και τα βίαια επεισόδια δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο φέτος, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή, οι αναταραχές έχουν ενταθεί αντίστοιχα.

Στα επεισόδια που εκτυλίσσονται εδώ και 3 ημέρες έξω από το τέμενος Αλ-Άσκα της Ιερουσαλήμ έχουν, μέχρι στιγμής, τραυματιστεί εκατοντάδες Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 20 Ισραηλινοί αστυνομικοί.

Οι Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν ρίχνοντας πέτρες και άλλα αυτοσχέδια βλήματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες λάμψης, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες.

Σε επίσημη δήλωσή της, η αστυνομία του Ισραήλ είπε ότι «δουλεύει για την εξάλειψη της βίας στο Όρος του Ναού και σε άλλες περιοχές της Παλιάς Πόλης».

Το τέμενος Αλ- Άσκα, όπου έλαβαν χώρα οι πλέον βίαιες από τις διαδηλώσεις, βρίσκεται σε τοποθεσία θρησκευτικού ενδιαφέροντος και για τους Εβραίους και συγκεκριμένα στο πιο ιερό σημείο της χώρας τους, το λεγόμενο Όρος του Ναού.

Πέρα από την συγκεκριμένη τοποθεσία, αναταραχές σημειώθηκαν και σε άλλα ιστορικά σημεία της Ιερουσαλήμ, όπως η Πύλη της Δαμασκού, αλλά και σε πόλεις όπως η Χάιφα του Ισραήλ και η παλαιστινιακή Ραμάλα, κοντά στη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, επαίνεσε τη δράση της αστυνομίας, τονίζοντας την Κυριακή πως η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει σε «κανένα ακραίο στοιχείο να υπονομεύσει την ηρεμία της πόλης».

Παράλληλα, γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία έχουν καταδικάσει τη χρήση βίας κατά των Παλαιστινίων διαδηλωτών, ενώ οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν ανησυχίες για την κατάσταση και ενθάρρυναν όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Οι αναταραχές αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο σήμερα, οπότε πρόκειται να εορταστεί επίσημα η Ημέρα της Ιερουσαλήμ.

Φέτος, οι εντάσεις ξεκίνησαν από τα μέσα του Απρίλη, με την έναρξη της μουσουλμανικής εορτής του Ραμαζανιού.

Συμπλοκές των Παλαιστινίων με την αστυνομία σημειώθηκαν, όταν οι Παλαιστίνιοι επιχείρησαν να συγκεντρωθούν στην Πύλη της Δαμασκού, όπου είχαν στηθεί φράγματα ασφαλείας για να τους αποτρέψουν.

Μπροστά σ’ αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινός οδηγός πέφτει πάνω σε Παλαιστίνιους την ώρα που οι δεύτεροι του επιτίθονται με πέτρες:

CCTV footage shows the moment the Israeli driver was attacked by Palestinians throwing stones, as he rams his vehicle into them. pic.twitter.com/7S2aDSFrjH

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2021