Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω του διαδικτύου:

Ντυμένοι με ποδιά, αντί για μπέρτα και οπλισμένοι με βελόνες αντί για δόντια κοφτερά, οι νοσοκόμοι που έχουν καταλάβει το κάστρο του Κόμη Δράκουλα στα Καρπάθια όρη της Ρουμανίας έχουν μια διπλή αποστολή: Να προσελκύσουν ξανά επισκέπτες στο τουριστικό θέρετρο, που επλήγη από την πανδημία, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την απόλυτη προστασία από τον ιό, μέσω του εμβολίου.

Το κάστρο Μπραν, χρονολογούμενο στον 14ο μ.Χ. αιώνα, σφύζει ξανά από ζωή: Οι επισκέπτες του μπορούν να διαβούν τις πύλες του χωρίς ραντεβού και να θαυμάσουν τα εκθέματά του (όπως π.χ. διάφορα παλαιά εργαλεία…βασανισμού), λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, την πρώτη τους δόση του εμβολίου της Pfizer.

«Η ιδέα είναι να δείξουμε στον κόσμο πως εμβολιάζονταν οι άνθρωποι, 500-600 χρόνια πίσω», δηλώνει ο διευθυντής μάρκετινγκ του θερέτρου, Αλεξάντρου Πρίσκου.

Σύμφωνα με τη ρουμανική κυβέρνηση, στόχος του πρωτότυπου αυτού πρότζεκτ είναι, μεταξύ άλλων, να προωθηθεί ο εμβολιασμός, σε μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι αρκετά απρόθυμοι να εμβολιαστούν, όπως δείχνουν οι έρευνες.

Από την αρχή της πανδημίας ως τώρα, η Ρουμανία έχει καταγράψει περίπου 1.000.000 κρούσματα και πάνω από 29.000 θανάτους εξαιτίας του κορωνοϊού.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση επιθυμεί να πετύχει τον εμβολιασμό 10 εκατ. πολιτών, ωστόσο ο δισταγμός των Ρουμάνων έχει καταστήσει την επίτευξη αυτού του στόχου αρκετά δύσκολη.

Ας ελπίσουμε πως οι βλοσυροί νοσοκόμοι του «Δράκουλα», με τα εμβληματικά, σουβλερά του δόντια στο πέτο της ποδιάς τους, θα κάνουν τους Ρουμάνους να αλλάξουν γνώμη…

«Όταν οι επιστήμονες έλεγαν πως θέλουν να ανεβάσουν στο ίντερνετ εικόνες από τον Άρη, μάλλον δεν είχαν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους», έγραψαν στο Twitter οι υπεύθυνοι του αστεροσκοπείου της Κανμπέρα στην Αυστραλία, κοινοποιώντας την παρακάτω φωτογραφία:

Η εικόνα αυτή τραβήχτηκε από τις κάμερες ασφαλείας του αστεροσκοπείου, στις οποίες σκαρφάλωσε, ως άλλος…εξωγήινος εισβολέας, μια τεράστια αράχνη, η οποία έκανε την- ύψους 70 μέτρων- κεραία του αστεροσκοπείου να φαντάζει ασήμαντη και μικροσκοπική.

Οι επιδρομές από γιγάντιες αράχνες δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία και το αστεροσκοπείο δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από αυτή την…τάση τους, με την «επίθεση» της γιγάντιας αράχνης στις 5 Μαΐου του φετινού έτους να μην αποτελεί την μοναδική του είδους της.

Πέρσι, μια ακόμη αράχνη είχε κάνει την εμφάνισή της στο παράθυρο των ερευνητών που βλέπει προς την κεραία.

«Είναι Παρασκευή και 13», είχαν γράψει τότε οι επιστήμονες. «Άλλη μια κανονική ημέρα στο γραφείο, όπως νομίζαμε…μέχρι που κοιτάξαμε έξω από το παράθυρό μας και είδαμε αυτό!»

«Το ξέρουμε ότι οι αράχνες στην Αυστραλία είναι μεγάλες, αλλά αυτό καταντάει γελοίο», είχαν σχολιάσει, επίσης.

Προφανώς οι άνθρωποι, παρότι επιστήμονες, δεν είχαν μπορέσει τότε να καταλάβουν πως θα έπρεπε να συνηθίζουν, σιγά-σιγά, σε τέτοιου είδους θεάματα…

Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, που έχουν καταστήσει δύσκολη τη διεξαγωγή τελετών- τουλάχιστον για τους ανθρώπους-, μπορούμε μάλλον να μιλάμε για τον γάμο της χρονιάς.

Δύο γιγάντια κουνέλια βάρους 19 κιλών, ο Ρομπέρτο και η Έιμι, επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Σόμερσετ της Αγγλίας, με μια κομψή γαμήλια τελετή, από την οποία δεν έλειψε τίποτα.

