Αφγανιστάν: Βομβιστικές επιθέσεις κοντά σε σχολείο στην Καμπούλ

Καμπούλ: Οι βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κοντά σε σχολείο θηλέων σε συνοικία της Καμπούλ, στην οποία κατοικούν κυρίως Χαζάροι σιίτες, στοίχισαν τη ζωή σε 50 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Τάρεκ Αριάν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη χθες, Σάββατο, μπροστά από το σχολείο Σάγεντ Αλ-Σουχάντα και πως άλλες δύο βόμβες εξερράγησαν τη στιγμή που οι μαθήτριες έσπευδαν πανικόβλητες να βγουν από το σχολείο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100 και πως τα περισσότερα θύματα είναι μαθήτριες.

hi i’d like to spread awareness of what’s happening in my home-country, Afghanistan. There was a bomb attack in Kabul near a girls school that’s injured over 60, and killed over 30 young students. This is the aftermath… pic.twitter.com/uxNI2usS8p

