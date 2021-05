Λήξη συναγερμού: Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος

Newsroom eleftherostypos.gr

Κινεζικός πύραυλος: Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας έπεσαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, βάζοντας τέλος σε ημέρες εικασιών για το πού θα έπεφταν τα συντρίμμια.

Οι συντεταγμένες που δόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέσθηκαν το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής, τοποθετούν το σημείο πρόσκρουσης στον ωκεανό, δυτικά του αρχιπελάγους των Μαλδίβων.

Τα συντρίμμια από τον πύραυλο Μεγάλη Πορεία 5Β είχαν κάνει μερικούς να κοιτάζουν με ανησυχία προς τον ουρανό μετά την εκτόξευσή του, στις 29 Απριλίου, από το νησί Χαϊνάν της Κίνας, όμως το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα συντρίμμια κάηκαν στην ατμόσφαιρα.

Κρατικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πως τμήματα του πυραύλου εισήλθαν και πάλι στην ατμόσφαιρα στις 10:24 π.μ. ώρα Πεκίνου (05:24 ώρα Ελλάδας) και έπεσαν σε μια τοποθεσία με τις συντεταγμένες γεωγραφικό μήκος 72,47 μοίρες ανατολικά και γεωγραφικό πλάτος 2,65 μοίρες βόρεια.

Ο πύραυλος Μεγάλη Πορεία που εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν η δεύτερη ανάπτυξη της παραλλαγής 5Β μετά την παρθενική πτήση της τον Μάιο 2020. Πέρυσι, κομμάτια του πρώτου πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5Β είχαν πέσει στην Ακτή του Ελεφαντοστού, προκαλώντας ζημιές σε μερικά κτίρια. Δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

UPDATE Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 MAY 2021 03:02 UTC ± 2 hours along the ground track shown here. 1/ pic.twitter.com/JeIKVUd1fk

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της Γης είναι καλυμμένο με νερό, οι πιθανότητες να έπεφτε ο πύραυλος σε κατοικημένη περιοχή στην ξηρά ήταν χαμηλές και οι πιθανότητες να προκαλούνταν τραυματισμοί ακόμη μικρότερη, σύμφωνα με ειδικούς.

Όμως η αβεβαιότητα για την πορεία που θα ακολουθούσε ο πύραυλος κατά την πτώση του και το γεγονός ότι η Κίνα δεν διατύπωσε ισχυρότερες διαβεβαιώσεις πριν από την επιστροφή του πυραύλου στην ατμόσφαιρα είχαν τροφοδοτήσει τις ανησυχίες.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website.

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021