Σε τουλάχιστον 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από μια επιχείρηση της αστυνομίας εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο στην Βραζιλία, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία, στον νεότερο απολογισμό των θυμάτων της πιο αιματηρής αστυνομικής επιχείρησης σε όλη την ιστορία της πόλης.

Τα πτώματα τριών ακόμη ανθρώπων που ανασύρθηκαν από τη φαβέλα χθες ήταν άνδρες με δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με την αστυνομία. Είκοσι τέσσερα άλλα άτομα και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν επίσης στην επιχείρηση της Πέμπτης στη φαβέλα Ζακαρεζίνο, στο βόρειο τμήμα του Ρίο.

«Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί ήταν έμποροι ναρκωτικών. Πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών για να σκοτώσουν, κατόπιν εντολών», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας Άλαν Τουρνόφσκι.

Η αιματοχυσία προκάλεσε έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κατήγγειλε την αστυνομία για την «αξιοκατάκριτη και αδικαιολόγητη» απώλεια ζωής σε μια γειτονιά που κατοικείται κυρίως από μαύρους και φτωχούς ανθρώπους.

Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε χθες τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για την αστυνομική επιχείρηση από την Βραζιλία. Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ρούπερτ Κόλβιλ έκανε λόγο για «δυσανάλογη και άσκοπη» χρήση αστυνομικής βίας.

When was the last time Rio police killed so many people during a single operation? (at least 23 people reportedly died in Jacarezinho today, including one officer) https://t.co/wBbUy7fXLg

— Tom Phillips (@tomphillipsin) May 6, 2021