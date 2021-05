Newsroom eleftherostypos.gr

Πάνω από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο στο ανατολικό Λονδίνο.

Η πυρκαγιά ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία στον πύργο Γκρένφελ, η οποία κόστισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

Περίπου 20 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί.

Η πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 9 τοπική ώρα και δίνει μάχη με τις φλόγες που έχουν εξαπλωθεί σε τμήματα του 8ου, 9ου και 10ου ορόφου.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.

The building’s still covered in ACM cladding – the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW

— Rachael Venables (@rachaelvenables) May 7, 2021