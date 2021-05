Newsroom eleftherostypos.gr

Μάγχη: 168 ώρες με αιτία ή αφορμή τα ψάρια Αγγλία και Γαλλία είχαν στείλει πολεμικά πλοία στη Μάγχη όπου μαζί με τα δεκάδες αλιευτικά είχαν δημιουργήσει μία πρωτοφανή εικόνα και όλος ο κόσμος περίμενε την έκβαση της… διπλωματικής ναυμαχίας.

Τελικά το βράδυ της Πέμπτης φαίνεται ότι η κατάσταση εκτονώθηκε καθώς δύο πλεούμενα του βρετανικού βασιλικού ναυτικού απομακρύνθηκαν από την βρετανική νήσο Τζέρσεϊ, που βρίσκεται στο κανάλι που χωρίζει τη νότια Αγγλία από τη βόρεια Γαλλία, κινούμενα προς τη βάση τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα τα σχεδόν πενήντα γαλλικά αλιευτικά που βρίσκονταν στα ανοιχτά του Τζέρσεϊ στην Μάγχη από σήμερα το πρωί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους όρους της αλιείας που επιβλήθηκαν στους Γάλλους ψαράδες μετά το Brexit άρχισαν το απόγευμα να αναχωρούν από τα ύδατα του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε ανακοίνωση της η Ντάουνινγκ Στριτ δηλώνει την ικανοποίησή της για την αποχώρηση των γαλλικών αλιευτικών. «Δεδομένου του ότι η κατάσταση έχει επιλυθεί προς το παρόν, τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού θα ετοιμαστούν να επιστρέψουν σε λιμάνι του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραμένουμε σε ετοιμότητα για να προσφέρουμε κάθε περαιτέρω βοήθεια στα αιτήματα του Τζέρσεϊ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι αξιωματούχοι του Τζέρσεϊ “παραμένουν στη θέση τους”, δήλωσε ο Λουντοβίκ Λαζαρό, ψαράς από τη νορμανδική πόλη Γκρανβίλ (Μάγχη), στο τέλος μιας συνάντησης μεταξύ των Γάλλων ψαράδων και ενός υπουργού του Τζέρσεϊ. “Τώρα εναπόκειται στους υπουργούς να μεριμνήσουν. Δεν θα μπορέσουμε πια να κάνουμε πολλά”, πρόσθεσε.

BREAKING: A fleet of French fishing boats have descended on Jersey after threatening to blockade the island's main port over a post-Brexit fishing rights row.

“Η επίδειξη δύναμης έγινε. Ο πολιτικός είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει”, δήλωσε ο Ντιμιτρί Ρογκόφ, πρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής αλιέων της Νορμανδίας. “Δεν εξαρτάται από τους ψαράδες να πάνε και να αποκλείσουν το Τζέρσεϊ για να πάρουν αυτό που θέλουν”, πρόσθεσε. “Τώρα, εάν δεν υπάρξει επιτυχής έκβαση, ο υπουργός πρέπει να κόψει το φως”.

Προχθές, Τρίτη, η Γαλλίδα υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Ανίκ Ζιραρντέν δήλωσε ότι η Γαλλία ήταν έτοιμη να καταφύγει σε “αντίποινα” εάν οι βρετανικές αρχές συνεχίσουν να περιορίζουν την πρόσβαση των Γάλλων ψαράδων στα ύδατα του Τζέρσεϊ, υπονοώντας πιθανές επιπτώσεις στη “μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος με υποβρύχιο καλώδιο” που τροφοδοτεί το νησί από τη Γαλλία.

Σήμερα η Ανίκ Ζιραρντέν άσκησε περισσότερη πίεση: «Εύχομαι οι βρετανικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους» να συμπεριλάβουν νέους περιορισμούς πρόσβασης στις άδειες αλιείας που χορηγούνται στους Γάλλους ψαράδες.

Σύμφωνα με το Παρίσι, το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή έναν κατάλογο 41 γαλλικών αλιευτικών, από 344 αιτήσεις, που έχουν άδεια αλιείας στα ύδατα του Τζέρσεϊ, αλλά ο κατάλογος αυτός συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις «που δεν συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν, κοινοποιήθηκαν προηγουμένως» στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Brexit που επιτεύχθηκε μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών, και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Ολα ξεκίνησαν όταν δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν μπροστά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους Γάλλους αλιείς μετά το Brexit.

Από 50 έως 70 αλιευτικά έπλεαν μπροστά από το λιμάνι Σεντ-Ελιέ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε επιβιβασθεί τη νύκτα σε ένα νορμανδικό αλιευτικό.

Λίγα μίλια από εκεί, δύο πολεμικά πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα HMS Severn και HMS Tamar, αναπτύχθηκαν για να «επιτηρούν την κατάσταση», σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα αυστηρά προληπτικό μέτρο που ελήφθη σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ».

Αυτοί οι βρετανικοί «ελιγμοί» «δεν πρόκειται να μας εντυπωσιάσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον και ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε τη φρεγάτα Athos, ενώ πριν το μεσημέρι ένα δεύτερο πλοίο, η Themis, κατευθυνόταν στο Τζέρσεϊ.

Οι Γάλλοι αλιείς αναχώρησαν μέσα στη νύκτα από τις ακτές της Νορμανδίας και της Βρετάνης. «Είναι απίστευτο ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλον αυτό τον κόσμο», δήλωσε ικανοποιημένος ο Καμίγ Λεκιρέιγ, που έφτασε από το Καρτερέ της Μάγχης, και έκανε λόγο για «τουλάχιστον 70 σκάφη», μια δεκαπενταριά από τα οποία από τη Βρετάνη.

«Ένα φορτηγό, το Commodore Goodwill θέλει να βγει και όλοι μοιάζουν αποφασισμένοι να το εμποδίσουν να βγει», περιέγραψε.

#UPDATE Two French patrol vessels have been sent to waters close to the Channel island of Jersey, where more than 50 French fishing boats are protesting over fishing rights, French maritime authorities told AFP

📸 French fishing boats protest off the British island of Jersey pic.twitter.com/enHyqMSfMh

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021