Τα σχεδόν πενήντα γαλλικά αλιευτικά που βρίσκονταν στα ανοιχτά του Τζέρσεϊ από σήμερα το πρωί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους όρους της αλιείας που επιβλήθηκαν στους Γάλλους ψαράδες μετά το Brexit άρχισαν το απόγευμα να αναχωρούν από τα ύδατα του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αξιωματούχοι του Τζέρσεϊ “παραμένουν στη θέση τους”, δήλωσε ο Λουντοβίκ Λαζαρό, ψαράς από τη νορμανδική πόλη Γκρανβίλ (Μάγχη), στο τέλος μιας συνάντησης μεταξύ των Γάλλων ψαράδων και ενός υπουργού του Τζέρσεϊ. “Τώρα εναπόκειται στους υπουργούς να μεριμνήσουν. Δεν θα μπορέσουμε πια να κάνουμε πολλά”, πρόσθεσε.

BREAKING: A fleet of French fishing boats have descended on Jersey after threatening to blockade the island's main port over a post-Brexit fishing rights row.

Read more here: https://t.co/MXzYENFoL5 pic.twitter.com/QBZmNT6bGa

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2021