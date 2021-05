Newsroom eleftherostypos.gr

Οι ερωτικές επιστολές που απηύθυνε ο Τζον Φ. Κένεντι στη Σουηδή ερωμένη του πρόκειται να δημοπρατηθούν από οίκο της Βοστώνης.

Τα γράμματα απευθύνονται στην αριστοκράτισσα Γκουνίλα φον Ποστ, την οποία ο Κένεντι είχε γνωρίσει λίγο πριν το γάμο του με την Τζάκι, το 1953.

Η συλλογή των επιστολών αριθμεί 8 σελίδες και προέρχεται από το προσωπικό αρχείο της φον Ποστ, η οποία απεβίωσε το 2011.

Το 1997, η ερωμένη του Προέδρου είχε συγγράψει ένα βιβλίο όπου μνημόνευε τη σχέση της με τον Κένεντι, υπό τον τίτλο «Με αγάπη, Τζακ»- τίτλο που παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο έκλεινε τις επιστολές του ο Κένεντι, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Γραμμένες κατά τα έτη 1955-56, οι επιστολές προηγούνται της προεδρικής θητείας του Τζον Κένεντι και χρονολογούνται στην εποχή που Κένεντι υπηρετούσε ως Γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, με το σήμα του γραφείου του να κοσμεί την κορυφή κάθε επιστολόχαρτου.

Love letters from JFK to his Swedish mistress up for sale https://t.co/cutginFwyj via @MailOnline @RRAuction#jfk #johnfkennedy

— mpg-pr (@mpgpr) May 4, 2021