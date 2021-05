Newsroom eleftherostypos.gr

Γάλλος δημοσιογράφος που εξαφανίστηκε τον περασμένο μήνα στο Μάλι εμφανίστηκε σε βίντεο, όπου ανακοίνωσε πως απήχθη από τζιχαντιστές.

Στο βίντεο, διάρκειας 21 δευτερολέπτων, ο δημοσιογράφος Ολιβιέ Ντιμπουά αναφέρει πως απήχθη στην πόλη Γκάο του κεντρικού Μάλι στις 8 Απριλίου από μια τοπική ισλαμιστική ομάδα που σχετίζεται με την Αλ Κάιντα.

«Απευθύνομαι στην οικογένειά μου, στους φίλους μου και στις γαλλικές αρχές και τους ζητώ να κάνουν ό,τι μπορούν για να απελευθερωθώ», ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος φαίνεται να κάθεται σε έναν απροσδιόριστο χώρο που μοιάζει με σκηνή.

Τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας επιβεβαιώνουν ότι ο Ντιμπουά εξαφανίστηκε στο Μάλι και ότι οι αρχές ελέγχουν την αυθεντικότητα του βίντεο.

«Είμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και συνεργαζόμαστε με τις αρχές του Μάλι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γκαμπριέλ Ατάλ. «Η σκέψη μας είναι μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και με τις ειδησεογραφικές οργανώσεις με τις οποίες δούλευε».

Ο Ντιμπουά είναι ανταποκριτής στο Μάλι και την περιοχή Σαχέλ της Αφρικής, εργαζόμενος για ποικίλα γαλλικά μέσα όπως το περιοδικό Le Point και η εφημερίδα Libération.

Πρόσφατα, ο δημοσιογράφος είχε συντάξει ένα άρθρο για τη Libération, σχετικά με μια ομάδα τζιχαντιστών που δραστηριοποιούταν στην περιοχή Γκάο.

Η οργάνωση «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα» αναφέρει πως γνώριζε για την απαγωγή του Ντιμπουά 2 ημέρες αφότου συνέβη, ωστόσο επιφυλάχθηκε από το να την δημοσιοποιήσει, ώστε να μην παρεμποδιστεί μια πιθανή «ταχεία επίλυση του προβλήματος».

A 21-second video of which we learned this morning shows the French journalist Olivier Dubois saying he was kidnapped by the “Support Group for Islam and Muslims” on 8/04. He asks his family & friends and the French authorities to do everything in their power to get him released. pic.twitter.com/yb3tpfo4oy

— RSF (@RSF_inter) May 5, 2021