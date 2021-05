Πέθανε το γνωστό μοντέλο και προστατευόμενος της Μαντόνα, Νικ Κάμεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Νικ Κάμεν, γνωστός για τη συνεργασία του με τη Levi’s αλλά και προστατευόμενος της Μαντόνα.

Ο Νικ Κάμεν άρχισε να γίνεται γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε διαφήμιση της Levi’s όταν ήταν μόλις 18 ετών. Μάλιστα, εκεί τον «ονόμασαν» Νικ, όνομα που αργότερα κράτησε (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Ivor Neville «Nick» Kamen.

Στην εμβληματική εκείνη διαφήμιση ο Νικ φαινόταν να βγάζει τα ρούχα του και να τα βάζει το πλυντήριο, ενώ ακουγόταν το κομμάτι «Heard It Through The Grapevine» του Μάρβιν Γκέι.

Αυτή του η εμφάνιση ήταν που τράβηξε την προσοχή πολλών, ανάμεσά τους και η Μαντόνα, η οποία επικοινώνησε μαζί του και στη συνέχεια συνεργάστηκαν για ένα τραγούδι της που είχε γράψει με τον Στίφεν Μπράι.

Η ίδια, το 1986, είχε δηλώσει ότι το «χάρισμα» και η «όμορφη φωνή» του Κάμεν ήταν αυτό που την έκαναν να επικοινωνήσει μαζί του.

Αφού γνωρίστηκαν καλύτερα, η Μαντόνα προσφέρθηκε να αναλάβει το γράψιμο και την παραγωγή του «Each Time You Break My Heart» -το γνωστότερο τραγούδι του Νικ Κάμεν. Επίσης, ανέλαβε και τα δεύτερα φωνητικά.

