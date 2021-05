Ισπανία: Αποχωρεί από την πολιτική ο Πάμπλο Ιγκλέσιας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισπανία: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Podemos, εταίρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον κυβερνώντα συνασπισμό στην Ισπανία, ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ την αποχώρησή του από την πολιτική μετά την ήττα της αριστεράς στις χθεσινές περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης.

«Αποτύχαμε», είπε σε μια ομάδα υποστηρικτών του κόμματός του, λέγοντας ότι αισθάνεται σαν «αποδιοπομπαίος τράγος που κινητοποιεί τα πιο σκοτεινά, τα πιο αντιδημοκρατικά συναισθήματα».

Spain (Madrid regional parliament):

Total seats, 99.9% counted

PP-EPP: 65 seats

Más Madrid-Greens/EFA: 24

PSOE-S&D: 24

VOX-ECR: 13

UP-LEFT: 10

Majority at 69 seats

PP regional leader Ayuso needs at least an abstention from another party to form a new government#Elecciones4M pic.twitter.com/DkAiAcyNgj

— Europe Elects (@EuropeElects) May 4, 2021