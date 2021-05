Τραγωδία στο Μεξικό: Κατέρρευσε γέφυρα του μετρό πάνω σε δρόμο

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεξικό: Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 έχουν τραυματιστεί στην πόλη του Μεξικό, μετά από κατάρρευση γέφυρας σε γραμμή του μετρό της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, αλλά και χρήστες των κοινωνικών δικτύων φαίνεται κομμάτι του συρμού να κρέμεται στον αέρα.

Σε πλάνα που μετέδωσε το Milenio TV φαίνεται να καταρρέει ο συρμός σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον δρόμο από κάτω, ενώ σε άλλο βίντεο διακρίνονται πληρώματα έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες στη σκηνή του δυστυχήματος να ψάχνουν για επιζώντες.

