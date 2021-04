Newsroom eleftherostypos.gr

Απίστευτες εικόνες καταφτάνουν από την Αλβανία, με ένα αυτοκίνητο να τρομοκρατεί μια πλατεία στα Τίρανα και να σταματά όταν ένας περαστικός πήδηξε μέσα!

Ο άντρας συνελήφθη, σύμφωνα με το BBC, για την επικίνδυνη οδήγηση στην πολυσύχναστη πλατεία Skanderbeg της αλβανικής πρωτεύουσας.

Το αυτοκίνητο κατάφερε να σταματήσει περαστικός όταν πήδηξε μέσα στο όχημα από το ανοιχτό παράθυρο.

Ο περαστικός δήλωσε κατόπιν πως έδρασε επειδή πίστεψε πως ο οδηγός σκόπευε να χτυπήσει τον κόσμο, σε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

Η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο, καθώς εκεί είχε στηθεί εμβολιαστικό κέντρο.

Η αλβανική αστυνομία δήλωσε πως ο 32χρονος ύποπτος οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

A man jumped feet-first through the window of a car driving erratically in the main square of Albania's capital to stop the driver | Read more: https://t.co/HLyV8soCoK pic.twitter.com/HnMzG3BOSF

— RTÉ News (@rtenews) April 26, 2021