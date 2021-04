Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο:

Viral έγινε το γλυπτό από χρωματιστή άμμο που φιλοτέχνησε ένας Ινδός καλλιτέχνης, ο Sudarsan Pattnaik, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης.

Το γλυπτό αναπαριστούσε την ερημοποίηση της Γης, που ο πλανήτης υφίσταται τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής αποψίλωσης των δασών, των πυρκαγιών, της μόλυνσης των υδάτων και των εδαφών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

On #EarthDay, let us commit ourselves to make our earth greener and more liveable. On of my SandArt with message Go Green Save Earth . pic.twitter.com/Yyiw1L9gqv

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) April 22, 2021