Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο. Μετά από «περιστατικό» εκκενώθηκε ο σταθμός London Bridge.

Ο σταθμός London Bridge στο κεντρικό Λονδίνο εκκενώθηκε την Τετάρτη καθώς οι αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν «περιστατικό», όπως δήλωσε η εταιρεία τρένων Southern στο Twitter.

Όπως ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρία Southern στο Twitter, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα συμβάν.

«Τα τρένα δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τη Γέφυρα του Λονδίνου καθώς εκκενώνεται ο σταθμός» προσθέτει.

⚠️ We've been informed that the emergency services are dealing with an incident at London Bridge.

Trains will not be able to serve London Bridge as the station is being evacuated.

ℹ️ Further information to follow shortly.

— Southern (@SouthernRailUK) April 21, 2021