Με διθυραμβικά σχόλια από πολιτιακούς παράγοντες και πανηγυρισμούς, έγινε δεκτή η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Το σύνθημα «I can’t breath» (δεν μπορώ να αναπνεύσω) πέρασε από την Τρίτη στην ιστορία, χάρη στην απόφαση του δικαστηρίου της Μινεάπολης. Ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν κρίθηκε ένοχος και στις τρεις κατηγορίες εις βάρος του και επέστρεψε στην φυλακή περιμένοντας να μάθει το διάστημα στο οποίο θα παραμείνει στο κελί του.

H απόφαση για το διάστημα που θα παραμείνει στην φυλακή, αναμένεται σε 8 εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN. Το μάξιμουμ που μπορεί να τιμωρηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι 40 χρόνια φυλάκισης για το φόνο σε δεύτερο βαθμό, 25 για τον φόνο σε τρίτο βαθμό και 10 χρόνια για ανθρωποκτονία μαζί με χρηματικό πρόστιμο.

Tears of celebration at George Floyd Square as the verdict on Derek Chauvin was read, guilty on all charges. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/IDMdjfbMvD

Η απόφαση αυτή σκόρπισε χαρά και ενθουσιασμό στις ΗΠΑ, όπου πλέον αφαιρέθηκε ένα γράμμα από την φράση του αδικοχαμένου Φλόιντ.

«I can breathe», δηλαδή «μπορώ να αναπνεύσω» είναι το νέο trend στα σόσιαλ όπου ένα τεράστιο μέρος των Αμερικανών έχει αναρτήσει στο twitter, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την χαρά του για την απόφαση, σε μία καταδίκη «ορόσημο» όπως την χαρακτηρίζουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αναφορικά με την υπέρμετρη βία των αστυνομικών κατά των αφροαμερικανών, αλλά και γενικότερα για τα φαινόμενα ρατσισμού στη χώρα.

People outside a court in Minneapolis erupt in cheers after hearing that Derek Chauvin had been found guilty of all charges over George Floyd's death https://t.co/7SeUcbpRB0 pic.twitter.com/Iki37bOzLm

Στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, αλλά και την Μινεσότα, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το δράμα και χθες έκλεισε η υπόθεση, οι πανηγυρισμοί και η συγκίνηση των αφροαμερικανών, ήταν έκδηλη.

George Floyd’s family watched the reading of the verdict in the Derek Chauvin trial from their home in Houston: https://t.co/WXD1mCjIgH pic.twitter.com/TOC2wzipam

Ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η έκβαση της δίκης για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ μπορεί να αποτελέσει «ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά» για να υπάρξει δικαιοσύνη στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ότι αυτού του είδους οι ετυμηγορίες είναι ακόμη πολύ σπάνιες σε μια χώρα που μαστίζεται από συστημικό ρατσισμό. «Αυτή η ετυμηγορία μπορεί να είναι ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στην Αμερική», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Για τον Τζο Μπάιντεν, «ο συστημικός ρατσισμός αμαυρώνει την ψυχή του έθνους μας». Παράλληλα ανέφερε πως επικοινώνησε με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ και εξήρε το κουράγιο της. Η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, αν και δεν θα «φέρει πίσω» τον «αδελφό και πατέρα» Τζορτζ Φλόιντ, «μπορεί να γίνει» σημείο καμπής, να φέρει «σημαντική αλλαγή», έκρινε καλώντας τους Αμερικανούς να «ενωθούν» στον αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων.

«Έχει έρθει η ώρα αυτή η χώρα να ενωθεί», είπε, καλώντας όλους τους Αμερικανούς να μην «ξεχάσουν ποτέ» την υπόθεση Φλόιντ. «Πρέπει να ακούσουμε: ‘Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω’: αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε να χαθούν μαζί του. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε αυτές τις λέξεις».

“I can’t breathe.”

Those were George Floyd’s last words.

We cannot let them die with him. We have to keep hearing them.

We must not turn away. We cannot turn away.

— President Biden (@POTUS) April 20, 2021