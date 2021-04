Newsroom eleftherostypos.gr

Η εταιρεία σχεδιασμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών Cygames βρήκε έναν εντυπωσιακό και πρωτότυπο τρόπο για να γιορτάσει την «επέτειο» του παιχνιδιού της, «Princess Connect: Re Drive».

Chinese games and entertainment company Bilibili held a one year anniversary show in Shanghai for the mobile game Princess Connect! Re:Dive (Cygames).

1,500 drones took part in the show to celebrate the game having been out for one year in China. pic.twitter.com/u1GDTXnM6p

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 18, 2021