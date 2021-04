Η Βρετανία αποχαιρέτησε τον Πρίγκιπα Φίλιππο - Συγκίνηση στην κηδεία

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Η Βρετανία αποχαιρέτησε σήμερα τον «παππού του έθνους» και «βράχο» της βασίλισσας Ελισάβετ πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 99 ετών και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Γουίνδσορ, με τιμές φυσικά, αλλά και με τα απαιτούμενα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο του Ουίνδσορ.

Σχεδιάστηκε στις λεπτομέρειές της με βάση τις προσωπικές επιθυμίες του ίδιου του πρίγκιπα, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου.

Ωστόσο η τελετή χρειάσθηκε να περιορισθεί εξαιτίας της Covid-19. Δεν υπήρχε πρόσβαση για το κοινό ούτε δημόσιες πομπές και ολόκληρη η τελετή της κηδείας έλαβε χώρα μέσα στο κτήμα του Πύργου του Ουίνδσορ.

Η τελετή της κηδείας άρχισε με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα. Στο τέλος της τελετής ο Φίλιππος θα ενταφιασθεί στη Βασιλική Κρύπτη του παρεκκλησιού.

Μόνο 30 άνθρωποι ήταν παρόντες στην κηδεία λόγω των κανονισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της Covid-19. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η βασίλισσα, όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, περιλαμβανομένων των εγγονών του δούκα, και μέλη της οικογένειας του πρίγκιπα Φιλίππου, μεταξύ των οποίων ο Μπέρνχαρντ, ο Κληρονομικός Πρίγκιπας του Μπάντεν, και ο πρίγκιπας Φίλιππος του Χοενλόε-Λάνγκενμπουργκ.

Prince Phillip's funeral service concludes at St. George's Chapel in Windsor, UK with the departure of the Royal Family. https://t.co/VlT7z8v2lm pic.twitter.com/zbjHVQ0Apb

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούσαν επίσημη πρωινή ενδυμασία με παράσημα. Το εκκλησίασμα είχε συμμορφωθεί με τις οδηγίες για τον κορωνοϊό που ισχύουν για όλη τη χώρα και φορούσε μάσκες κατά την 50λεπτη τελετή.

Μια μικρή τετραμελής χορωδία τραγούδησε μουσικά κομμάτια που είχε επιλέξει ο πρίγκιπας πριν από τον θάνατό του, χωρίς συνοδεία από το εκκλησίασμα. Η βασίλισσα καθόταν μόνη της στη διάρκεια της τελετής.

A specially-modified Land Rover hearse, which Prince Philip helped to design, arrives at Windsor Castle as band plays music selected by the Duke of Edinburgh for his funeralhttps://t.co/x9f4ZMYPAP pic.twitter.com/MFkoCp0UYh

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 17, 2021