FedEx: Τραγωδία με οκτώ νεκρούς στην Ινδιανάπολη

Tουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς αργά χθες βράδυ στις εγκαταστάσεις της FedEx στην Ινδιανάπολη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ομίλου ταχυμεταφορών FedEx κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζίνα Κουκ.

Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που νοσηλεύονται, πρόσθεσε η αστυνομία χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο δράστης αυτοκτόνησε, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Από νωρίς υπήρχαν οι πληροφορίες για πολλούς τραυματίες από σφαίρες, αλλά δεν είχαν γίνει γνωστές αναφορές για νεκρούς.

FedEx Mass Shooting:

– Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub

– Police declare shooting a “mass casualty incident”

– Multiple people dead in incident (via IndyStar)

pic.twitter.com/BfoCEPBGCl

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 16, 2021