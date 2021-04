Newsroom eleftherostypos.gr

Χαμός έχει προκληθεί στην Αυστραλία μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που απεικονίζει χορεύτριες να εκτελούν «σέξι» χορογραφία μπροστά από πλοίο του πολεμικού Ναυτικού.

Τόσο μέλη του Κοινοβουλίου, όσο και πολλά μέσα ενημέρωσης, καταδίκασαν εξαρχής την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «ανάρμοστη» για έναν θεσμό όπως το πολεμικό Ναυτικό.

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh….. organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG

— Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021