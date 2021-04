Εκτακτο – ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Νόξβιλ – Αναφορές για τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα σε λύκειο του Νόξβιλ, στο Τενεσί.

Tο αστυνομικό τμήμα του Νόξβιλ στο Τενεσί που τονίζει πως πολλοί άνδρες των Αρχών έχουν μεταβεί στο λύκειο Austin-East Magnet όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021