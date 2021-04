Συντετριμμένος για τη δολοφονία Καραϊβάζ ο Νταβίντ Σασόλι

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Να αποσαφηνιστεί εάν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έχει σχέση με τη δουλειά του ζητεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ο Νταβίντ Σασόλι αναφέρει:

«Συντετριμμένος από την είδηση της δολοφονίας του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Οι έρευνες πρέπει να αποσαφηνίσουν επειγόντως εάν η δολοφονία συνδέεται με τη δουλειά του. Τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

Devastated by the news of the assassination of Greek journalist Giorgos Karaivaz.

Investigations must clarify urgently whether the killing was linked to his work. Our heartfelt condolences go to his family and friends. #καραιβαζ

— David Sassoli (@EP_President) April 9, 2021