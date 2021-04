Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός Ερλ Σίμονς, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα DMX ή Dark Man X, πέθανε σήμερα σε ηλικία 50 ετών σε νοσοκομείο στα προάστια της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και μία εβδομάδα, γράφει το περιοδικό People.

Ο DMX, μια από τις μεγαλύτερες μορφές της χιπ-χοπ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εισήχθη στο νοσοκομείο του Γουάιτ Πλέινς, προάστιο βορείως της Νέας Υόρκης, την περασμένη Παρασκευή μετά το έμφραγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών.

Όταν ρωτήθηκε ο δικηγόρος του Μιούρεϊ Ρίτσμαν είπε ότι ο Σίμονς πέθανε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης.

Είχε κάνει δυναμική είσοδο στη ραπ το 1998 με το πρώτο άλμπουμ του, το «It’s Dark and Hell is Hot», που ανέβηκε στο Νο1 του Billboard 200. Το άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα ενώ περιελάμβανε πολλές επιτυχίες του, όπως τα «Ruff Ryders’ Anthem», «Get At Me Dog», «Stop Being Greedy» και «How It’s Goin’ Down».

Ακολούθησαν τέσσερα άλμπουμ που βρέθηκαν στην κορυφή των chart. Ο δίσκος του «… And Then There Was X» ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του εμπορικά, καθώς έγινε πέντε φορές πλατινένιος. Συνολικά έβγαλε επτά δίσκους, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy, ενώ αναδείχθηκε ο κορυφαίος καλλιτέχνης στην κατηγορία ραπ/ χιπ-χοπ στα American Music Awards το 2000.

Πέρα από την καριέρα του στη μουσική, ο DMX ασχολήθηκε και με την υποκριτική, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρωταγωνίστησε στην ταινία «Belly» του 1998, ενώ έπαιξε και στο «Romeo Must Die» το 2000. Επίσης πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στο «Exit Wounds» το 2001 και στο «Cradle 2 the Grave» δύο χρόνια αργότερα.

Με πληροφορίες από Reuters

