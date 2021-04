Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω των social media και του διαδικτύου:

Άφθονο γέλιο χάρισε ένας σκύλος στους χρήστες του Twitter και του TikTok, με την αντίδραση που είχε όταν πρωτοείδε τον «κακό» από τις ταινίες του «Πολέμου των Άστρων», Darth Vader, στην οθόνη του αφεντικού του.

When you see Darth Vader for the first time pic.twitter.com/6qXrnfZJmc

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) April 8, 2021