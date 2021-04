Newsroom eleftherostypos.gr

Με θερμό χειροκρότημα υποδέχτηκε το προσωπικό του νοσοκομείου μια γυναίκα 104 ετών που βγήκε από τη ΜΕΘ, κερδίζοντας τον κορωνοϊό για δεύτερη φορά.

Η ηλικιωμένη Carmen Hernandez από την Κολομβία διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό τον Ιούνιο του 2020.

Η ηλικιωμένη πέρασε ωστόσο τη νόσο ελαφρά μέσα στον οίκο ευγηρίας του Σαν Χοσέ.

Τη δεύτερη ωστόσο φορά χτυπήθηκε βαρύτερα από τον κορωνοϊό και αναγκάστηκε να μπει στην εντατική, όπου πέρασε 21 μέρες δίνοντας τη δική της μάχη.

Αυτή είναι η στιγμή που βγαίνει από τη ΜΕΘ τη Δευτέρα και όλοι καταχάρηκαν το γεγονός.

A 104-year-old Colombian woman has received a standing ovation from hospital staff after recovering from Covid-19 for a second timehttps://t.co/OE7zyd2tUf pic.twitter.com/yJh4Me09MB

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 8, 2021