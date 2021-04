Newsroom eleftherostypos.gr

Ρωσίδα τηλεοπτική ρεπόρτερ έζησε… σκυλίσια μέρα σε απευθείας μετάδοση: ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ, κάνοντας ένα άλμα, της άρπαξε το μικρόφωνο από το χέρι κι άρχισε να τρέχει, ξεκινώντας μια καταδίωξη που άφησε άναυδο το προσωπικό στο στούντιο – και έλιωσε τις καρδιές των τηλεθεατών.

Η Ναντιέζντα Σερέζκινα μόλις είχε αρχίσει το σταντ-απ της στη διάρκεια εκπομπής του τηλεοπτικού σταθμού Mir, μίλαγε για την καλοκαιρία στη Μόσχα, όταν ο Μάρτιν, το Γκόλντεν Ριτρίβερ, της πήρε το μικρόφωνο από το χέρι.

Η δημοσιογράφος πρόλαβε αρκετά γρήγορα τον σκύλο, που προφανώς είχε διάθεση για παιγνίδι. Την άφησε να του πάρει το μικρόφωνο από το στόμα. Εκείνη συνέχισε κατόπιν το ρεπορτάζ της, δίνοντας μερικά χάδια στον καινούργιο της φίλο.

