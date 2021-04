Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 76 νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον εβδομήντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Ινδονησία και στο Ανατολικό Τιμόρ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Καταμετρήσαμε 55 νεκρούς, αλλά ο απολογισμός αυτός συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς έχουμε (άλλους) 42 ανθρώπους που παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι», δήλωσε στον Τύπο ο Ραντίτγια Τζατί, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Ανατολικό Τιμόρ, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισμαέλ ντα Κόστα Μπάμπου, διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, προσθέτοντας πως τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής στην πρωτεύουσα Ντίλι.

tw // flood, landslide

There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon 🙏🏻 #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT

— 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021