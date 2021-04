Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που παρασύρθηκαν από ένα αυτοκίνητο έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ είναι νεκρός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο ύποπτος πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί. Δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου και το συμβάν αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

BREAKING: Acting U.S. Capitol Police chief on Capitol incident: "It is with a very, very heavy heart that I announce one of our officers has succumbed to his injuries." https://t.co/oct9CmdItF pic.twitter.com/gB3rq0IHW6

— ABC News (@ABC) April 2, 2021