Νεκρή σε επεισόδιο με πυροβολισμούς παίκτρια ριάλιτι!

Νεκρή από πυροβολισμούς έπεσε πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Bad Girls Club» στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Η 28χρονη Deshayla «Shay» Harris υπέκυψε στα τραύματά της μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στην παραλία της Βιρτζίνια, όπου νωρίτερα άγνωστος είχε ανοίξει πυρ, σύμφωνα με τα ξένα μέσα.

Out earlier this morning serving search warrants related to Friday night’s shooting Atlantic @ 20th. Thanks to @ATFHQ @VSPPIO @NorfolkPD and others for their assistance. pic.twitter.com/TNSXHtcpO1

— Chief Paul Neudigate (@PaulNeudigate) March 28, 2021