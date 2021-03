Συνεχίζεται το θρίλερ στη Διώρυγα Σουέζ: Μπλόκαρε και πάλι στα στενά το Ever Given

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπλόκαρε και πάλι τη διώρυγα του Σουέζ το τεράστιο εμπορικό σκάφος Ever Given καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και πάλι στην περιοχή, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής δυνατή η ευθυγράμμισή του.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο Ever Given γύρισε στην θέση που ήταν πριν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN #Evergreen #suezcanel #SuezCrisis pic.twitter.com/1L6A0rCW5M

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 29, 2021