Τοξική αμμοθύελλα «σαρώνει» το Πεκίνο- Ο ουρανός έγινε κίτρινος και ο ήλιος μπλε

Δυνατοί άνεμοι από την Μογγολία και τα βορειοδυτικά της Κίνας κατέκλυσαν το Πεκίνο με άμμο, η οποία έχει κάνει τον ήλιο…μπλε και τον ουρανό κατακίτρινο.

Τα σωματίδια της σκόνης φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα τοξικά και περιέχουν ουσίες που ευθύνονται κατά κόρον για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι αμμοθύελλες που έπληξαν το Πεκίνο, δύο στο σύνολό τους μέχρι στιγμής, είχαν ως αποτέλεσμα της μείωση της ορατότητας στους δρόμους της πόλης, σε σημείο που πολλές από τις κορυφές των ουρανοξυστών κατέστησαν μη ορατές.

Πολλοί από τους πεζούς φόρεσαν μάσκες προστασίας και γυαλιά για να προστατευτούν από τα «κύματα» της αμμοθύελλας, η οποία, σε περίπτωση εισαγωγής της στον ανθρώπινο οργανισμό, μπορεί να προξενήσει τεράστιες βλάβες.

Λόγω της αμμοθύελλας, τα ποσοστά μόλυνσης του αέρα του Πεκίνου έφτασαν την μέγιστη τιμή των 500 μονάδων.

Η περιεκτικότητα του αέρα σε PM10, ένα επιβλαβές σωματίδιο χημικής προέλευσης που προσβάλλει τους πνεύμονες, ξεπέρασε τα 2.000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Τα επίπεδα μιας άλλης επιβλαβούς ουσίας που προσβάλλει κατά κύριο λόγο το αίμα, της PM2.5, έφτασαν, σύμφωνα με μετρήσεις, τις 462 μονάδες.

Blue sun in Beijing’s sand storm today. The left pic is the Forbidden City and the right pic is CBD pic.twitter.com/5CbDFHHjNZ

— Zhou Lei (@ZhouLeiArt) March 28, 2021