Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα, πλέει ξανά, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι. Σε άλλα βίντεο, που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες άλλων πλοίων που πανηγυρίζουν.

Video shows Ever Given is now free on the Suez Canal. #SuezCrisis pic.twitter.com/IT6Dx9i5st

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω».

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021