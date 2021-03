Αγώνας δρόμου για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ: Για έκτη ημέρα προσαραγμένο το «Ever Given» – Ελπίζουν στην παλίρροια

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα επιχείρηση αποκόλλησης του Ever Given ετοιμάζεται να γίνει σήμερα, με το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παρεμποδίζει τον πλου για έκτη ημέρα στη Διώρυγα του Σουέζ, μια από τις βασικότερες στον κόσμο θαλάσσιες οδούς, ενώ η πλημμυρίδα που αναμένεται το βράδυ να εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει το εγχείρημα.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη με αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό χθες βράδυ, ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπι, πρόεδρος της αιγυπτιακής αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), δήλωσε ότι το σκάφος μετακινήθηκε «κατά 30 μοίρες προς τα δεξιά και τα αριστερά» για πρώτη φορά.

«Αυτό είναι καλή ένδειξη», σύμφωνα με τον ίδιο, για την εξέλιξη των προσπαθειών αποκόλλησης του σκάφους.

retweet @ esa: RT @ESA_EO: #Suez canal traffic jam caught from space🛳️🛰️

➡️On the right we can see the enormous #EverGiven container ship (25 March – @CopernicusEU #Sentinel1) and the block on maritime traffic that it caused

⬅️On the left we can see th… pic.twitter.com/P6wwuoMuXF

— eos (@eo_services) March 28, 2021