Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας – Πληροφορίες για πολλούς εγκλωβισμένους

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε οίκο ευγηρίας στη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι.

Η φωτιά ξέσπασε στον οίκο ευγηρίας Evergreen στο Spring Valley μετά από μια πολύ δυνατή έκρηξη και τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε. «Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο, το κτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς» έγραψε στο Twitter ο αυτόπτης μάρτυρας Mark Kennedy.

Υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες. Ο οίκος ευγηρίας φιλοξενούσε 200 ηλικιωμένους.

🇺🇸 — BREAKING UPDATE: Massive explosion and fire at the Evergreen nursing home in Spring Valley, NY. Several injuries reported, Chopper requested. FDNY making their way to the scene. pic.twitter.com/dCEJLBvvID

— Belaaz (@TheBelaaz) March 23, 2021