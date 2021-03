Το Σίδνεϊ προετοιμάζεται για τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Το Σίδνεϊ στην Αυστραλία προετοιμάζεται σήμερα να αντιμετωπίσει τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν την υπερχείλιση φράγματος και μαζικές εκκενώσεις περιοχών.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών έδωσαν εντολή στους κατοίκους περιοχών με χαμηλό υψόμετρο σε ορισμένα μέρη της πόλης να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος λόγω μιας κατάστασης που θα μπορούσε να είναι “απειλητική για τη ζωή τους” στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, πεσμένα δέντρα και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του οδικού δικτύου. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών υπολογίζουν “σε εκατοντάδες” τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.

Ορισμένες μεγάλες οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει στην πολιτεία, ενώ πολλά σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα για τη Δευτέρα.

A further 4,000 people could be evacuated in the coming hours as the worst flood since 1961 hits Greater Sydney's Hawkesbury Nepean Valley, which includes the major urban centre of Penrith. pic.twitter.com/8ZvuN0c9cC — SBS News (@SBSNews) March 21, 2021

Το φράγμα του Ουαραγκάμπα, το οποίο παρέχει μεγάλο μέρος του πόσιμου νερού στο Σίδνεϊ, υπερχείλισε χθες Σάββατο το απόγευμα και αναμένεται ότι η στάθμη των υδάτων θα φτάσει σε επίπεδο που έχει να παρατηρηθεί από το 1961 στον ποταμό Χόκσμπερι, σύμφωνα με τις αρχές.

Me: I’m going to wake up early and make the most of this weekend!!

This weekend: ….

Via @BrendenWood #SydneyStorm pic.twitter.com/g4MxiKsuAF — shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) March 20, 2021

“Υπάρχει κίνδυνος να δούμε μια από τις πιο μεγάλες πλημμύρες εδώ και πολύ καιρό”, υπογράμμισε ο αξιωματούχος του Γραφείου Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Τζάστιν Ρόμπινσον.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην εκκένωση πολλών περιοχών λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων και περίπου επιπλέον 4.000 άνθρωποι μπορεί να κληθούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις προσεχείς ώρες.

Αυτοί που βρίσκονται σε ζώνες που μπορεί να πλημμυρίσουν “οφείλουν να φύγουν αμέσως”, σημείωσε ο αναπληρωτής επίτροπος των κρατικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Ντιν Στόρεϊ.

Πολλοί από αυτούς που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους άρχισαν να συγκεντρώνονται χθες σε κέντρα στο βόρειο τμήμα της πόλης, καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπεφταν στην περιοχή.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας Γκλάντις Μπερετζικλιάν εξέφρασε την ανησυχία της για ένα “γεγονός που συμβαίνει μία φορά τον αιώνα”.

Η κακοκαιρία μπορεί να ενισχυθεί εκ νέου τη Δευτέρα στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ προτού υπάρξει μια βελτίωση αργότερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Οι συνθήκες “θα εξακολουθήσουν να είναι επικίνδυνες”, σημείωσε η μετεωρολόγος Αγκάτα Ιμιέλσκα, προβλέποντας περαιτέρω βροχοπτώσεις σε επίπεδα ρεκόρ τις προσεχείς ημέρες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν δεχθεί περισσότερες από 7.000 τηλεφωνικές κλήσεις για βοήθεια και έχουν πραγματοποιήσει 650 επιχειρήσεις διάσωσης από την Πέμπτη. Αυτές αναγκάστηκαν να ζητήσουν ενισχύσεις από άλλες πολιτείες.

#DidYouKnow?

1000's of people in Sydney's outer suburbs were ordered to evacuate Sunday, as Australia's east coast is hit by record rainfall and flooding.

For emergency assistance call #NSWSES on 132 500. In a life threatening emergency 000. Stay safe!!#sydneyrain #SydneyFloods pic.twitter.com/jFzx0wALzk — Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) March 21, 2021

Η Αυστραλία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα την πρώτη μεγάλη φάση της εκστρατείας της εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην περιοχή του Σίδνεϊ.

This is what’s going on in the greater Sydney area at the moment.

We’ve been hit with heavy rain over the last few days so there’s been A LOT of flooding.

I’m thankfully safe, some roads near me and the creek have lightly flooded but I’m near the top of a hill.#SydneyFloods pic.twitter.com/IBYnURwf5D — Brooke – pinned📍 (@jenmishbelli) March 21, 2021

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr