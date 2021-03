Αφγανιστάν: Αντιδράσεις μετά την απαγόρευση του Υπουργείου Παιδείας που απέτρεπε τις μαθήτριες από το να «τραγουδούν δημόσια»

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Το Υπουργείο Παιδείας του Αφγανιστάν αποφάσισε να κάνει πίσω όσον αφορά μια οδηγία που εξέδωσε, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις.

Το Υπουργείο είχε πρόσφατα αποφασίσει ότι οι μαθήτριες ηλικίας 12 ετών και άνω δεν θα μπορούσαν να τραγουδούν δημοσίως, π.χ. σε σχολικές εκδηλώσεις, με την εξαίρεση εκδηλώσεων με αποκλειστικά γυναικείο κοινό.

Επιπλέον, η οδηγία του Υπουργείου προέβλεπε πως τα κορίτσια δεν θα μπορούσαν πλέον να διδάσκονται μουσική από άνδρες δασκάλους.

Το Υπουργείο είχε αιτιολογήσει την απόφασή του, λέγοντας πως με αυτό τον τρόπο οι μαθήτριες θα μπορούσαν να «επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στις σπουδές τους».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση προκάλεσε ποικίλες και κυρίως αρνητικές αντιδράσεις, με πολλούς επικριτές να κατηγορούν την αφγανική κυβέρνηση ότι υιοθετεί την νοοτροπία των Ταλιμπάν και προωθεί την ανισότητα μεταξύ των φύλων.

Διαμαρτυρόμενες γυναίκες από ολόκληρη τη χώρα ανέβασαν στο διαδίκτυο βίντεο όπου τραγουδούν, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους με το χάσταγκ #IAmMySong («Είμαι το τραγούδι μου»).

خموش باد زنگ های جنگ ها

جنگ ها

مباد زنده امتیاز رنگ ها،رنگ ها#من_صدایم_هستم

We raise our voices in protest against the extremist and discriminatory order of the Ministry of Education!#IAmMySong #MyRedLine pic.twitter.com/Tn3cnu4mdJ

— Farahnaz Forotan (@FForotan) March 13, 2021