Φήμες ότι πέθανε ο Οτσαλάν – Τι λένε οι δικηγόροι και οι συγγενείς του

Έντονη φημολογία υπάρχει τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καθώς ουκ ολίγοι μέσω social media εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ο Κούρδος ιδρυτής του PKK έχει πεθάνει στην τουρκική φυλακή, όπου κρατείται εδώ και χρόνια.

Την Δευτέρα (15/03) το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καταστεί εφικτό εδώ και μήνες να επικοινωνήσει μαζί του. Τονίζεται ότι η τελευταία φορά που μίλησαν μαζί του ήταν τηλεφωνικά τον περασμένο Απρίλιο και ζητούν να ανοίξει ο δίαυλος επικοινωνίας μαζί του.

Rumours state #Ocalan has passed away. Nothing is clear at this moment. Both Turkish bots spread rumours, pro-PKK Kurds seem very afraid. There have been rumours before ofcourse, but he isn’t getting younger.

Statements by his lawyers: pic.twitter.com/6w9zUe0wLG

— Hedwig Kuijpers (@Hedwigkuijpers2) March 15, 2021