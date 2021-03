Μείον ένα MiG-29 για την ουκρανική Αεροπορία: Είχε τροχαίο με… αυτοκίνητο!

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ένα περιστατικό το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, έγινε στην Ουκρανία την περασμένη Τετάρτη, καθώς ένας Ουκρανός στρατιωτικός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και συγκρούστηκε με ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου MiG-29!

Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν το μέγεθος του ατυχήματος, από τη μια το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και από την άλλη το μαχητικό αεροσκάφος που υπέστη μεγάλη ζημιά, πολλοί μιλούν για οριστική απώλεια καθώς ένας κινητήρας του κάηκε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα επικαλούμενα Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, προσωπικό μετέφερε το μαχητικό αεροσκάφος στο υπόστεγο του, όταν το αυτοκίνητο, που οδηγούσε Αξιωματικός της Αεροπορίας, τράκαρε με το μαχητικό, χτυπώντας το στο πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρής έκτασης φωτιά.

Οι… κακές γλώσσες λένε αιτία της φωτιάς ήταν η βότκα που είχε καταναλώσει ο Ουκρανός αξιωματικός, στη θέση του οποίου δεν θα ήθελε να βρίσκεται κανείς.

Κατέστρεψε εκτός από το πανάκριβο μαχητικό και το αυτοκίνητό του ενώ σίγουρο ότι θα αποβληθεί από την Αεροπορία. Πως θα καλύψει τις ζημιές ουδείς γνωρίζει καθώς είναι απίθανο να είχε ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σε περίπτωση σύγκρουσης με μαχητικό αεροσκάφος!

Η ουκρανική Αεροπορία διέθετε πριν το ατύχημα 35 MiG-29

UKRAINE: A captain in the Ukrainian armed forces accidentally struck a Mig-29 aircraft with his car yesterday. The aircraft was destroyed. pic.twitter.com/MD7TXHzXoe

— Conflict News (@Conflicts) March 12, 2021